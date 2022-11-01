CodeMettle Gaji

Gaji CodeMettle berkisar dari $79,600 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $120,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan CodeMettle . Terakhir diperbarui: 11/21/2025