Direktori Perusahaan
Codecademy
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Codecademy Gaji

Rentang gaji Codecademy berkisar dari $32,609 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $189,647 untuk Pemasaran di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Codecademy. Terakhir diperbarui: 8/9/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Operasi Bisnis
$124K
Ilmuwan Data
$146K
Pemasaran
$190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Desainer Produk
$161K
Manajer Produk
$119K
Perekrut
$168K
Insinyur Perangkat Lunak
$32.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $187K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Codecademy adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $189,647. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Codecademy adalah $153,263.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Codecademy

Perusahaan Terkait

  • Bridge
  • Udacity
  • Articulate
  • Go1
  • Teachers Pay Teachers
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain