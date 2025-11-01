Direktori Perusahaan
Clickhouse
Clickhouse Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Clickhouse. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€131K - €152K
Germany
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€121K€131K€152K€169K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Clickhouse, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Clickhouse in Germany mencapai total kompensasi tahunan €169,174. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Clickhouse untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Germany adalah €120,838.

