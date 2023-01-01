Direktori Perusahaan
Clickhouse
Clickhouse Gaji

Gaji median Clickhouse adalah $234,375 untuk Insinyur Perangkat Lunak . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Clickhouse. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $234K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Clickhouse, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

The highest paying role reported at Clickhouse is Insinyur Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $234,375. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clickhouse is $234,375.

