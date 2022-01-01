ClearTax Gaji

Rentang gaji ClearTax berkisar dari $11,907 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $103,809 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ClearTax . Terakhir diperbarui: 8/24/2025