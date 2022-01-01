Direktori Perusahaan
ClearTax Gaji

Rentang gaji ClearTax berkisar dari $11,907 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $103,809 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ClearTax. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $16.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $104K

Analis Bisnis
$11.9K
Pengembangan Bisnis
$19.8K
Desainer Produk
$30.7K
Manajer Program
$13K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di ClearTax, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på ClearTax är Manajer Rekayasa Perangkat Lunak med en årlig total kompensation på $103,809. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på ClearTax är $27,941.

