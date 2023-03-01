Direktori Perusahaan
CLEAResult Gaji

Rentang gaji CLEAResult berkisar dari $75,117 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Mekanik di ujung bawah hingga $169,150 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CLEAResult. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Konsultan Manajemen
$149K
Insinyur Mekanik
$75.1K
Manajer Program
$81.6K

Insinyur Perangkat Lunak
$156K
Arsitek Solusi
$169K
Manajer Program Teknis
$153K
FAQ

