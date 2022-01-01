Direktori Perusahaan
Clearco
Clearco Gaji

Rentang gaji Clearco berkisar dari $77,472 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $188,187 untuk Pemasaran di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Clearco. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $133K
Ilmuwan Data
$104K
Pemasaran
$188K

Manajer Produk
$146K
Perekrut
$95K
Penjualan
$77.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $176K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Clearco adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $188,187. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Clearco adalah $132,641.

