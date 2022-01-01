ClearBank Gaji

Rentang gaji ClearBank berkisar dari $152,429 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $160,219 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ClearBank . Terakhir diperbarui: 8/24/2025