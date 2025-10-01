Direktori Perusahaan
CLEAR Insinyur Perangkat Lunak Gaji di India

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in India di CLEAR total ₹1.84M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CLEAR. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.84M
Level
Software Engineer I
Gaji Pokok
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
0 Tahun
Apa saja tingkat karir di CLEAR?

₹13.95M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

20%

THN 1

30%

THN 2

50%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di CLEAR, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 30% vesting pada 2nd-THN (30.00% tahunan)

  • 50% vesting pada 3rd-THN (50.00% tahunan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

