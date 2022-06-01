CLEAR Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji CLEAR berkisar dari $6,651 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $418,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CLEAR. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $418K
Desainer Produk
Median $188K

Manajer Produk
Median $250K
Manajer Program Teknis
Median $200K
Manajer Operasi Bisnis
$72.4K
Layanan Pelanggan
$42K
Ilmuwan Data
$201K
Pemasaran
$121K
Perekrut
$191K
Penjualan
$6.7K
Analis Keamanan Siber
$113K
Jadwal Vesting

20%

THN 1

30%

THN 2

50%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di CLEAR, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 2nd-THN (30.00% tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 3rd-THN (50.00% tahunan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CLEAR adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $418,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di CLEAR adalah $191,453.

Sumber Daya Lain