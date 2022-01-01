Direktori Perusahaan
Clear Street
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Clear Street Gaji

Rentang gaji Clear Street berkisar dari $112,435 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $323,339 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Clear Street. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Keuangan
$284K
Teknolog Informasi (IT)
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Clear Street, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Clear Street adalah Insinyur Perangkat Lunak at the L5 level dengan total kompensasi tahunan sebesar $323,339. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Clear Street adalah $231,000.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Clear Street

Perusahaan Terkait

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Momentive.ai
  • Palmetto
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain