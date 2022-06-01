Clear Capital Gaji

Rentang gaji Clear Capital berkisar dari $44,880 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $150,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Clear Capital . Terakhir diperbarui: 8/24/2025