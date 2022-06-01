Direktori Perusahaan
Clear Capital
Clear Capital Gaji

Rentang gaji Clear Capital berkisar dari $44,880 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $150,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Clear Capital. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $150K
Analis Bisnis
$64.3K
Layanan Pelanggan
$44.9K

Manajer Produk
$141K
Manajer Program Teknis
$137K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Clear Capital adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $150,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Clear Capital adalah $136,554.

