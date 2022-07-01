Direktori Perusahaan
CleanChoice Energy
CleanChoice Energy Gaji

Rentang gaji CleanChoice Energy berkisar dari $6,553 dalam total kompensasi tahunan untuk Akuntan di ujung bawah hingga $185,925 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CleanChoice Energy. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Akuntan
$6.6K
Ilmuwan Data
$186K
Operasi Pemasaran
$112K

Insinyur Perangkat Lunak
$166K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CleanChoice Energy adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $185,925. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di CleanChoice Energy adalah $138,809.

