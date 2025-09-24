Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in United States di Clarity Software Solutions berkisar dari $113K hingga $161K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Clarity Software Solutions. Terakhir diperbarui: 9/24/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!