Clari Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji di San Francisco Bay Area

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in San Francisco Bay Area di Clari total $272K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Clari. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Total per tahun
$272K
Level
M2
Gaji Pokok
$272K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
9 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Clari?

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Clari, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Clari, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Clari in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $422,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Clari untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area adalah $263,500.

