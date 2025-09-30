Direktori Perusahaan
Clari
  Gaji
  Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  India

Clari Insinyur Perangkat Lunak Gaji di India

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Clari berkisar dari ₹2.31M per year untuk L1 hingga ₹7.55M per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in India total ₹4.38M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Clari. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
Software Engineer 1(Entry Level)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Clari, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Clari, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Clari in India sits at a yearly total compensation of ₹7,554,055. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Insinyur Perangkat Lunak role in India is ₹4,211,581.

Sumber Lainnya