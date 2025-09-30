Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Clari berkisar dari ₹2.31M per year untuk L1 hingga ₹7.55M per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹4.38M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Clari. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Clari, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Clari, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
