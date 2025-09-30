Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Arsitek Solusi median in Greater Chicago Area di CityBase total $106K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CityBase. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Total per tahun
$106K
Level
L1
Gaji Pokok
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di CityBase?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di CityBase in Greater Chicago Area mencapai total kompensasi tahunan $107,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CityBase untuk posisi Arsitek Solusi in Greater Chicago Area adalah $106,000.

