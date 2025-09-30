Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Mumbai Metropolitan Region di CitiusTech total ₹614K per year untuk Software Engineer I. Paket kompensasi yearan median in Mumbai Metropolitan Region total ₹727K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CitiusTech. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***