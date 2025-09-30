Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Singapore di Citadel total SGD 238K per year untuk L2. Paket kompensasi yearan median in Singapore total SGD 224K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Citadel. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
