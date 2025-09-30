Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in New York City Area di Citadel berkisar dari $408K per year untuk L1 hingga $643K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in New York City Area total $570K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Citadel. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
