  Gaji
  Insinyur Perangkat Lunak

  Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  Greater London Area

Citadel Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater London Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater London Area di Citadel berkisar dari £197K per year untuk L1 hingga £300K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Greater London Area total £286K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Citadel. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
(Entry Level)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Citadel?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Site Reliability

Insinyur Sistem

Pengembang Kuantitatif

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Citadel in Greater London Area mencapai total kompensasi tahunan £416,816. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Citadel untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater London Area adalah £289,630.

