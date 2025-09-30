Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater London Area di Citadel berkisar dari £197K per year untuk L1 hingga £300K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Greater London Area total £286K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Citadel. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
