Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Chicago Area di Citadel berkisar dari $290K per year untuk L1 hingga $553K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Greater Chicago Area total $400K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Citadel. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
