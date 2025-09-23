Kompensasi Ilmuwan Data in United States di Citadel berkisar dari $294K per year untuk L1 hingga $473K per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in United States total $250K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Citadel. Terakhir diperbarui: 9/23/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
