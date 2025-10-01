Direktori Perusahaan
Cisco Insinyur Perangkat Keras Gaji di Greater Boston Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Keras in Greater Boston Area di Cisco total $298K per year untuk Grade 12. Paket kompensasi yearan median in Greater Boston Area total $215K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cisco. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Jabatan yang Disertakan

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Keras at Cisco in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $363,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Insinyur Perangkat Keras role in Greater Boston Area is $220,000.

