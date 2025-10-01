Direktori Perusahaan
Cisco
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Analis Keuangan

  • Semua Gaji Analis Keuangan

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Analis Keuangan Gaji di Raleigh-Durham Area

Paket kompensasi Analis Keuangan median in Raleigh-Durham Area di Cisco total $116K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cisco. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Total per tahun
$116K
Level
L8
Gaji Pokok
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$13K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Cisco?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analis Keuangan in Cisco in Raleigh-Durham Area raggiunge una retribuzione totale annua di $132,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cisco per il ruolo Analis Keuangan in Raleigh-Durham Area è $104,860.

