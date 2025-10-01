Direktori Perusahaan
Cisco Manajer Sains Data Gaji di San Francisco Bay Area

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cisco. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



The highest paying salary package reported for a Manajer Sains Data at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $931,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Manajer Sains Data role in San Francisco Bay Area is $450,000.

