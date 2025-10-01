Direktori Perusahaan
Cisco
Cisco Kesuksesan Pelanggan Gaji di Raleigh-Durham Area

Paket kompensasi Kesuksesan Pelanggan median in Raleigh-Durham Area di Cisco total $131K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cisco. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
Total per tahun
$131K
Level
G10
Gaji Pokok
$119K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Lama di perusahaan
5-10 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Cisco?

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Cisco

