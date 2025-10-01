Kompensasi Pengembangan Bisnis in San Francisco Bay Area di Cisco berkisar dari $224K per year untuk Grade 10 hingga $504K per year untuk Grade 13. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $400K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cisco. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$224K
$164K
$33.3K
$26.7K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Cisco, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)