  • Gaji
  • Analis Bisnis

  • Semua Gaji Analis Bisnis

  • San Francisco Bay Area

Cisco Analis Bisnis Gaji di San Francisco Bay Area

Kompensasi Analis Bisnis in San Francisco Bay Area di Cisco berkisar dari $86.2K per year untuk Grade 4 hingga $171K per year untuk Grade 10. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $114K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cisco. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Bisnis di Cisco in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $185,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cisco untuk posisi Analis Bisnis in San Francisco Bay Area adalah $107,000.

