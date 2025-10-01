Direktori Perusahaan
Cisco
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi Bisnis

  • Semua Gaji Operasi Bisnis

  • Greater Bengaluru

Cisco Operasi Bisnis Gaji di Greater Bengaluru

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cisco. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Kami hanya perlu 4 lagi Operasi Bisnis data gajis di Cisco untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

₹13.94M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,614 ribu+ (terkadang ₹2,6140 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Operasi Bisnis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Bisnis di Cisco in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹2,615,914. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cisco untuk posisi Operasi Bisnis in Greater Bengaluru adalah ₹1,618,003.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Cisco

Perusahaan Terkait

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya