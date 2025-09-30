Direktori Perusahaan
Cirrus Logic Insinyur Perangkat Keras Gaji di Edinburgh Metro Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Keras median in Edinburgh Metro Area di Cirrus Logic total £82.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cirrus Logic. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total per tahun
£82.5K
Level
L3
Gaji Pokok
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Lama di perusahaan
8 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Cirrus Logic?

£121K

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Keras at Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Insinyur Perangkat Keras role in Edinburgh Metro Area is £68,905.

