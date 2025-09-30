Direktori Perusahaan
CircleCI
CircleCI Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Toronto Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Toronto Area di CircleCI berkisar dari CA$168K per year untuk E2 hingga CA$191K per year untuk E3. Paket kompensasi yearan median in Greater Toronto Area total CA$187K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CircleCI. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Entry Level)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di CircleCI, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di CircleCI in Greater Toronto Area mencapai total kompensasi tahunan CA$224,924. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CircleCI untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Toronto Area adalah CA$171,439.

