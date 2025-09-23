Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di CircleCI berkisar dari CA$167K per year untuk E2 hingga CA$184K per year untuk E4. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$187K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CircleCI. Terakhir diperbarui: 9/23/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di CircleCI, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)