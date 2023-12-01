Circle Logistics Gaji

Gaji Circle Logistics berkisar dari $22,425 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $85,425 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Circle Logistics . Terakhir diperbarui: 9/11/2025