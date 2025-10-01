Direktori Perusahaan
Circle K
Circle K Ilmuwan Data Gaji di Phoenix Area

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Phoenix Area di Circle K total $120K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Circle K. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Total per tahun
$120K
Level
1
Gaji Pokok
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Circle K?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

The highest paying salary package reported for a Ilmuwan Data at Circle K in Phoenix Area sits at a yearly total compensation of $131,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Circle K for the Ilmuwan Data role in Phoenix Area is $117,500.

Sumber Lainnya