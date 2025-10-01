Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Cimpress berkisar dari $118K per year untuk PR1 hingga $205K per year untuk PR4. Paket kompensasi yearan median in United States total $142K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cimpress. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Cimpress, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
