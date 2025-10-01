Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Mumbai Metropolitan Region di Cimpress berkisar dari ₹1.35M per year untuk PR1 hingga ₹3.6M per year untuk PR3. Paket kompensasi yearan median in Mumbai Metropolitan Region total ₹2.29M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cimpress. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Cimpress, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
