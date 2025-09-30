Direktori Perusahaan
Ciklum Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Prague Metropolitan Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Prague Metropolitan Area di Ciklum total CZK 1.11M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Prague Metropolitan Area total CZK 1.16M.

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Ciklum?

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

FAQ

Ciklum in Prague Metropolitan AreaInsinyur Perangkat Lunak职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CZK 1,265,730。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Ciklum in Prague Metropolitan AreaInsinyur Perangkat Lunak职位的年度总薪酬中位数为CZK 1,159,625。

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Ciklum

