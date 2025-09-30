Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Czech Republic di Ciklum total CZK 1.11M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Czech Republic total CZK 1.16M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ciklum. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru