Direktori Perusahaan
Cigniti Technologies
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Hyderabad Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Hyderabad Area di Cigniti Technologies total ₹1.55M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cigniti Technologies. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Total per tahun
₹1.55M
Level
L3
Gaji Pokok
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Cigniti Technologies?

₹13.95M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,615 ribu+ (terkadang ₹2,6150 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area mencapai total kompensasi tahunan ₹5,513,684. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cigniti Technologies untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Hyderabad Area adalah ₹1,546,128.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Cigniti Technologies

Perusahaan Terkait

  • Square
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Amazon
  • Dropbox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya