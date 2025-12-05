Direktori Perusahaan
Cigna
Cigna Pengembangan Bisnis Gaji

Paket kompensasi Pengembangan Bisnis median in United States di Cigna total $216K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cigna. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Paket Median
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Total per tahun
$216K
Level
hidden
Gaji Pokok
$138K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$28K
Lama di perusahaan
5-10 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Cigna?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Cigna, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Cigna in United States mencapai total kompensasi tahunan $292,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cigna untuk posisi Pengembangan Bisnis in United States adalah $208,760.

