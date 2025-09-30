Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area di Ciena berkisar dari $114K per year untuk P1 hingga $180K per year untuk P3. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $130K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ciena. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$133K
$125K
$1.7K
$6.5K
P3
$180K
$157K
$5.9K
$17K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Ciena, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
