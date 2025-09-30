Direktori Perusahaan
Ciena
Ciena
  Gaji
  Insinyur Perangkat Lunak

  Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  Pune Metropolitan Region

Ciena Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Pune Metropolitan Region

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pune Metropolitan Region di Ciena berkisar dari ₹3.24M per year untuk P2 hingga ₹3.84M per year untuk P3. Paket kompensasi yearan median in Pune Metropolitan Region total ₹3.42M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ciena. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ciena, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Embedded Systems Software Engineer

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Ciena in Pune Metropolitan Region mencapai total kompensasi tahunan ₹4,147,231. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ciena untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Pune Metropolitan Region adalah ₹3,515,930.

