Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pune Metropolitan Region di Ciena berkisar dari ₹3.24M per year untuk P2 hingga ₹3.84M per year untuk P3. Paket kompensasi yearan median in Pune Metropolitan Region total ₹3.42M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ciena. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Ciena, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
