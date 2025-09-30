Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Ciena berkisar dari ₹1.29M per year untuk P1 hingga ₹5.45M per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.12M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ciena. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
₹1.29M
₹1.24M
₹0
₹40.4K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.8K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Ciena, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
