Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Ciena berkisar dari ₹1.09M per year untuk P1 hingga ₹2.24M per year untuk P3. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹2.09M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ciena. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Ciena, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
