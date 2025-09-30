Direktori Perusahaan
Cian Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Moscow Metro Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Moscow Metro Area di Cian total RUB 4.19M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cian. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Total per tahun
RUB 4.19M
Level
Midle
Gaji Pokok
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
14 Tahun
Apa saja tingkat karir di Cian?

RUB 13.29M

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Cian in Moscow Metro Area mencapai total kompensasi tahunan RUB 5,714,329. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cian untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Moscow Metro Area adalah RUB 4,142,499.

