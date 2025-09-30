Direktori Perusahaan
Cian Ilmuwan Data Gaji di Moscow Metro Area

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Moscow Metro Area di Cian total RUB 4.63M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cian. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Total per tahun
RUB 4.63M
Level
Senior MLE
Gaji Pokok
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Cian?

RUB 13.29M

