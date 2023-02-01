Direktori Perusahaan
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Gaji

Gaji Church of Jesus Christ of Latter-day Saints berkisar dari $13,431 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $124,320 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $124K
Asisten Administratif
$13.4K
Layanan Pelanggan
$56.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Teknolog Informasi (TI)
$45.5K
Analis Keamanan Siber
$75.6K
Peneliti UX
$98.5K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Church of Jesus Christ of Latter-day Saints adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $124,320. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Church of Jesus Christ of Latter-day Saints adalah $65,950.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Perusahaan Terkait

  • Airbnb
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • Intuit
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya