Direktori Perusahaan
Chubb
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • New York City Area

Chubb Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji di New York City Area

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in New York City Area di Chubb total $265K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Chubb. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Total per tahun
$265K
Level
hidden
Gaji Pokok
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
Lama di perusahaan
5-10 Tahun
Pengalaman kerja
11+ Tahun
Apa saja tingkat karir di Chubb?

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Rekayasa Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Chubb in New York City Area mencapai total kompensasi tahunan $345,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Chubb untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in New York City Area adalah $265,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Chubb

Perusahaan Terkait

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya